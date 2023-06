Pinagpraktisan lang! Tots Carlos, Cool Smashers binugbog baguhang GerFlor

Mga laro Sabado:

(FilOil EcoOil Arena/ San Juan City)

1:30 pm. – PLDT vs Akari

4:00 pm. – Choco Mucho vs Foton

6:30 pm. – F2 Logistics vs Cignal

WALANG kahirap-hirap para sa defending champions Creamline Cool Smashers na sikwatin ang panalo matapos silang akbayan ni Tots Carlos para payukuin ang baguhang GerFlor Defenders, 25-18, 25-11, 25-12, sa unang laro kahapon ng 2023 Premier Volleyball League (PVL) Invitational Conference sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Umiskor si three-time conference Most Valuable Player (MVP) Carlos ng 15 points, habang bumakas si Jema Galanza ng 10 puntos upang tulungan ang Cool Smashers na ilista ang malinis na dalawang panalo at manatili sa top spot ng Group A.

Nakitaan naman agad ng tikas si volleyball superstar Alyssa Valdez sa first set nang umiskor ito ng dalawa sa unang tatlong puntos para sa Cool Smashers.

Subalit hindi pa rin itinotodo ni Valdez ang kanyang laro kaya nakapagtala lamang siya ng apat na puntos.

Dinomina ng Creamline ang unang set na panalo matapos ilista ang 25-18 dominasyon.

Lalong ginanahan ang Cool Smashers sa second frame matapos hatawin ang 22-8 bentahe at itarak ang 25-11 panalo.

Hindi na pinatagal ng Cool Smashers ang laban at tinapos na nila ang Defenders na nalasap ang unang kabiguan sa liga.

Nag-ambag din ng apat na marka para sa Cool Smashers ang bagong-saltang si Bernadeth Pons.

Kumana naman sina Justine Dorog at Andrea Marzan ng tig-anim na puntos para sa GerFlor. (Elech Dawa)

