Pero Kapamilya pa rin: Sharon suportado Tito, Vic, Joey sa TV5

Todo promote si Sharon Cuneta sa bagong noontime show nina Tito Sotto, Vic Sotto, Joey de Leon, at ng legit Dabarkads na magsisimula na bukas sa TV5.

Ipinangalandakan nga kahapon ng Megastar sa kanyang social media accounts na mapapanood siya bukas (Saturday) sa noontime show ng TVJ.

Sey ni Sharon, “See you on July 1!!! (with three heart emojis) Without my Daddy Tito Sotto who discovered me, I never would have become a singer or (more importantly) have had a second father; without Tito Vic Sotto I never would have had my first memorable hits after Mr. D.J.; without Tito Joey De Leon I never would have had memorable hits after Mr. D.J. as well, or a first co-host on my own The Sharon Cuneta Show from 1986 on IBC 13 until around 1988 on ABS-CBN.

“I have a 44-year history with eat-bulaga — I used to appear there regularly starting in their first home, RPN 9, in my St. Paul uniform without makeup! As much as I love my ABS-CBN Kapamilya, I could NEVER NOT give importance to my eat-bulaga family. “My home station ABS-CBN has known and respected this since I joined it in 1988. Wala pang legit dabarkads o si @iceseguerra sa Little Miss Philippines sa eat-bulaga noon, ako na ang baby nila! And I will be there for them whenever they call me. “It’s PAYBACK TIME, which is how it forever will be for me towards eat-bulaga! No one can ever put a beloved institution down. @helenstito@vicosotto@angpoetnyo @ryan_agoncillo.”

Star-studded nga raw ang pilot episode ng TVJ, legit Dabarkads sa TV5 at gagawin ‘yon sa studio ng Kapatid Network sa Reliance St., Mandaluyong City.

Ang nasa publicity na ipinadala ng TV5 ay, “Buong bansa, muling magkakaisa sa saya! Pambansang araw ng Isang Libo’t Isang Tuwa.”

‘Isang Libo’t Isang Tuwa’ nga ba muna ang title ng kanilang noontime show habang hindi pa nila ‘nababawi’ sa TAPE, Inc. Ang ‘Eat Bulaga!’ title?

Anyway, 11:30am ang simula ng TVJ, legit Dabarkads show ngayong Saturday sa TV5 at may nationwide viewing party ang TV network ni Mr. Manny V. Pangilinan at ang dami nilang activities bukas para i-welcome ang pinakabago nilang show, ha!

So bongga!

