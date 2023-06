PCG winakasan na paghahanap sa kapitan, 5 pang missing tripulante

Inihinto na ng Philippine Coast Guard (PCG) ang search and rescue operation sa kapitan at lima pang nawawalang tripulante ng fishing vessel na Genesis 2 na lumubog sa karagatan ng Baganga, Davao Oriental noong Hunyo 22.

Sa isang pahayag, kinumpirma ng Coast Guard District Southeastern Mindanao na opisyal na nilang winakasan ang paghahanap sa mga ito ganap na alas 11:39 ng gabi nitong Miyerkoles.

‘However, it will continue alerting transiting vessels for possible sightings of the six missing crew,’ dagdag ng PCG.

Sa naunang imbestigasyon, sinabi ng isa sa mga nasagip na tripulante na posibleng na-trap ang anim sa loob ng fishing vessel nang tuluyan itong lumubog sa bahagi ng karagatan na may lalim na 5,000 talampakan.

Samantala, tatlong bangkay ang narekober habang 14 na tripulante ang nailigtas nang lumubog ang Genesis 2 sa karagatan ng Baganga noong Hunyo 22 bandang ala-una ng madaling-araw dahil umano sa sama ng lagay ng panahon. (Edwin Balasa)