Pagprotekta sa karapatan ng mga Filipino consumers

Sa mga panahong ito na puno ng mga hamon ang ating buhay, naging malinaw ang kahalagahan ng patas na kumpetisyon, makatarungan na presyo, at de-kalidad na produkto at serbisyo para sa bawat Pilipino. Kaya isa sa ating mga prayoridad ang proteksyunan at pahalagahan ang karapatan ng ordinaryong consumers.

Ang teknolohiya ay nagbibigay sa atin ng malawak na pagpipilian sa produkto at serbisyo. Ngunit kasabay nito, dumarami rin ang mga kaso ng pang-aabuso at hindi makatarungang mga gawain na naglalagay sa panganib sa ating mga karapatan bilang consumers. Mula sa mga produkto na hindi sumusunod sa itinakdang quality standards, improper labeling, lack of expiration and manufacturing information hanggang sa unfair pricing, laganap ang mga problemang ito.

Kaya naman nananawagan tayo sa ating mga negosyante na manatiling patas. Ang bawat transaksyon ay isang pagkakataon para ipakita ang inyong integridad at responsibilidad, hindi lamang bilang isang negosyante, kundi bilang isang Pilipino rin.

Bilang inyong lingkod, isinusulong natin ang panukalang batas na Senate Bill No. 1785, o ang “Standardization of Date Labels Act of 2023”, na layuning imandato ang paggamit ng standardized date label sa mga consumer products. Nai-file ko ito simula pa lang ng taon at iminungkahi ko na ito bilang paalala sa mga awtoridad at negosyante noong panahon pa ni dating pangulong Rodrigo Duterte.

Sa kasalukuyan, maraming produkto gaya ng pagkain at gamot sa ating mga pamilihan ang walang malinaw na impormasyon sa kanilang manufacturing date, expiration date, at best before date. Kung maisabatas ang panukalang ito, makatutulong tayo na malutas ang suliranin sa pamamagitan ng pagpapatupad ng standardized labels na malinaw na nagpapakita ng manufacturing date, expiration date, at best before date ng mga produkto.

Marami na ring naging biktima ng hindi maayos na pagpapatupad ng patakaran laban sa pagbebenta ng expired products. Dapat itong maaksyunan para hindi malagay sa alanganin ang kalusugan ng mga tao lalo na ang mga bata at matatanda na maaaring magkasakit dahil sa pagkonsumo ng expired na produkto.

Dagdag pa rito, co-sponsor at co-author din tayo ng SBN 1846 na layunin namang protektahan ang mga e-commerce consumers at businesses. Sa gitna rin ng tumataas na bilang ng mga negosyo at mamimili na gumagamit ng e-commerce platforms, mahalagang obligasyon ng gobyerno na magbigay ng proteksyon sa kanila at tiyakin na ang mga karapatan at kaligtasan ng bawat isa ay pinapangalagaan sa bawat transaksyon.

Ngunit tandaan natin na hindi lamang sa mga kamay ng gobyerno at mga negosyante nakasalalay ang responsibilidad na pagprotekta sa mga consumers. Kailangan din ng aktibong partisipasyon ng bawat isa sa atin. Maging mapanuri tayo sa ating mga desisyon sa pagbili. Maging maalam tayo sa ating mga karapatan. Huwag nating hayaang maloko ng mga mapang-abusong manloloko. Kung may mga karanasan tayo na sa ating tingin ay hindi patas ay magreklamo tayo, hindi lamang para sa ating kapakanan, kundi para na rin sa kapakanan ng iba pang mga consumers.

Nitong linggong ito naman, patuloy tayo sa pamamahagi ng tulong sa mga mahihirap sa iba’t ibang panig ng bansa.

Nitong June 28, dumalo tayo sa ika-64 na Araw ng Lanao del Norte at para makiisa na rin sa pagdiriwang ng Eid al-Adha ng ating mga kapatid na Muslim. Matapos ang pagtitipon, naghatid tayo ng tulong sa mga mahihirap nating kababayan sa bayan ng Nunungan, katuwang ang tanggapan nina Governor Imelda Dimaporo at Mayor Marcos Mamay. Nakasama rin namin doon si Cong. Aminah Dimaporo, former Cong. Abdullah Dimaporo, at iba pang opisyal.

Binisita rin natin ang isang multi-purpose building sa Nunungan at legislative building sa bayan ng Tubod — mga proyekto na ating sinuportahan na mapondohan bilang Vice Chair ng Senate Committee on Finance. Bukod dito, naghatid din tayo ng tulong sa mga mahihirap sa Tubod, sa pakikipagtulungan ng opisina ni Mayor Dionisio Cabahug at Cong. Khalid Dimaporo.

Dumalo rin tayo sa groundbreaking ng isang Super Health Center sa Lala, kung saan naghatid din tayo ng tulong sa mga mahihirap doon, sa pakikipagtulungan naman ng opisina ni Mayor Angel Yap.

Noong June 26, tinulungan natin ang mga mahihirap sa Vigan City, Ilocos Sur, katuwang ang opisina ni Governor Jerry Singson. Agad naman itong sinundan ng ating site inspection sa itatayong Super Health Center sa Bantay na naisulong natin katuwang ang Department of Health, mga kapwa ko mambabatas, at ng mga lokal na opisyal sa pamumuno nina Mayor Samuel Parilla at Vice Mayor Sammy Parilla.

Binisita rin natin ang Malasakit Center sa Ilocos Sur Provincial Hospital. Nagbigay rin tayo ng tulong sa mga pasyente at medical frontliners. May hiwalay na tulong din mula DSWD para sa mga kuwalipikadong pasyente roon. Pinasalamatan din natin ang ating mga kasama sa pagseserbisyo tulad nina former Governor Chavit Singson, Vice Governor Ryan Singson, Vigan City Mayor Bonito Singson, Vice Mayor Randy Singson, Caoayan Mayor Germy Goulart at iba pang lokal na opisyal ng Ilocos Sur.

Samantala, noong June 25, dumalo tayo bilang principal guest ng Philippine Pharmacists Association, Inc. kung saan nagbigay-pugay tayo sa mga natatanging miyembro ng PPhA at inihayag natin ang ating pagkilala sa kanilang dedikasyon at serbisyo sa bayan. Dumalo rin tayo bilang guest speaker sa Induction and Oath Taking ng Davao City Global Eagles Club noong June 24, at Annual Directorate Meeting and National Convention ng Geodetic Engineers of the Philippines Inc. noong June 23 na parehong ginanap sa Davao City.

Maliban sa mga ito, naglibot din ang ating opisina sa iba’t ibang parte ng bansa para maghatid ng tulong sa mga kababayan natin sa Aklan, Antique, Bataan, Bulacan, Cebu City, Davao del Norte, Negros Occidental, Sorsogon at Surigao del Sur.

Sa panghuli, binibigyang-diin ko na ang pagpapahalaga sa karapatan ng ordinaryong Pilipino ay isang mahalagang aspeto sa pagtataguyod ng isang malusog na ekonomiya at isang makatarungang lipunan. Kapag sinuportahan natin ang karapatan ng bawat consumer, sinusuportahan din natin ang patas na kumpetisyon, makatarungang presyo, at de-kalidad na produkto at serbisyo. Ang lahat ng ito ay mahalaga para sa muling pagbangon ng ating ekonomiya at ng ating bansa.

Magtulungan at magmalasakit tayo sa isa’t isa! Pangalagaan natin ang buhay at karapatan ng bawat Pilipino!