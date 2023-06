Megastar bet ampunin si Alden

Pinaliguan ng halik ni Sharon Cuneta ang ‘anak’ niyang si Alden Richards nang mag-live sila sa Instagram.

Ang dami ngang na-cute-an, na sabi nga ay parang magkamukha na ang dalawa, na super close nga raw, kahit ngayon lang sila nagkasama talaga sa pelikula, sa ‘A Mother and Son Story’.

Bagay raw talaga na mag-ina ang dalawa.

Pareho rin daw malambing ang dalawa, lalo na si Sharon, na panay nga ang yakap, at halik kay Alden.

“Aampunin ko na ito! Sinabi ko na kay Kiko!” sabi ni Sharon sa mga fan nila.

“Ito po ang aking pinakamamahal na anak!” pagpapakilala pa ni Sharon kay Alden.

Si Alden naman, 2019 pa lang ay wish na raw niyang makasama sa pelikula si Sharon. Kaya noong in-offer sa kanya ang project na ‘yon, oo agad siya.

“Kasi Ma (tawag ni Alden kay Sharon), bago pa lang ilatag ang script alam ko na ikaw ang kasama ko. Wala na, hindi na ako nag-isip noon. Tinanggap ko na agad! Siguro parang bonus na lang na maganda ang script!” sabi ni Alden.

Hirit naman ni Sharon, “Sana ma-in love kayo sa aming character!”

“Hopefully make a sequel. Love ko ito (Alden).

“Sobra kaming pareho. Sa lahat ng nakilala ko sa buhay ko, kahit sa mga totoong anak ko, ikaw ang pinaka-pareho ko. Kaya nagulat kami, kasi sa workshop, nagpakilala kami sa isa’t isa. Tapos lahat ng sinasabi niya, parang ako rin.

“Pareho kaming magaling sa investment! Pareho kaming Capricorn. January 2 birthday niya, ako January 6!” patuloy na chika pa rin ni Sharon.

“Super baby po ako dito!” sabi naman ni Alden.

“Sobra kaming close ni Alden. Ang saya ng shooting!” sabi pa ulit ni Sharon.

Blessed nga raw si Alden na lahat ng nakakasama niya ngayon sa shooting ay kasundo niya o they are on the same page. Tulad nga raw ni Julia Montes.

“Friend ni Alden si Julia. Mahal ko `yon.

“Sobrang mahal ko si Alden. Pareho kaming bungisngis!

“Nami-miss ko nga siya pag hindi kasama sa shooting!

“Akala mo (Alden), hindi kita aalagaan kapag hindi na tayo nagsu-shooting? Nagkakamali ka. Susugurin na lang kita sa shooting mo!” sabi pa ni Sharon.

Well…

See Related Stories:

Sharon, Alden bet gawing magdyowa sa pelikula

Pero Kapamilya pa rin: Sharon suportado Tito, Vic, Joey sa TV5