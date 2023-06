May mga pumipintas kasi: Alexa flinex galing umarte ni KD

Nilabas na ang bagong teaser ng upcoming teleseryeng ‘Pira-Pirasong Paraiso’ kunsaan pinakilala ang mapaghiganting character ni Alexa Ilacad na si Angela.

Maiksi man ang crying scene ni Alexa na ipinakita sa teaser ay umani naman siya ng mga papuri sa netizens.

“She’s so Alexa, pretty at the same time magaling na actress.”

“Finally DRAMATIC ACTRESS ALEXA is back.”

“Konting pa-teaser palang pero magaling na si @alexailacad.”

Ang ‘Pira-Pirasong Paraiso’ ang first teleserye ng tambalan nila ni KD Estrada na KDLex.

May isang KDLex fan naman ang curious kung magaling din ba ang manliligaw at love team partner ni Alexa na si KD Estrada?

“Whoa ang galing… as expected. Dati namang magaling na talaga itong si Alexa. Si KD kaya? Excited much for KDLex,” komentong patanong ng isang KDLex fan.

“Magaling din po siya (with white heart emoji),” reply naman ni Alexa.

May iba kasi na pumipintas sa akting ni KD sa ‘Walang Aray’ PETA stage play nila ni Alexa kaya siguro may nagtanong ng ganoon, pero ‘katuwa nga na flinex ni girl na magaling din si boy sa kanilang afternoon series, ha!

Isa sa dalawang afternoong serye ng TV5 at ABS-CBN Entertainment ang ‘Pira-Pirasong Paraiso’ na nakatakdang ipalabas sa buwan ng July.

