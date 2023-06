May health problem: Elha pino-promote body positivity

Marami ang naantig ang puso nang isiwalat ni Elha Nympha sa naging guesting niya sa ‘Magandang Buhay’ ang pinagdadaanan niya ngayon sa kanyang health.

Hindi na idinitalye ni Elha ang saktong health condition niya, pero sa kasalukuyan daw ay naggagamot siya para sa kanyang karamdaman.

Emosyonal ngang inilahad ni Elha na, “Common po ito sa mga babae like hormonal imbalance, ganun po. Pero may mas deep pa po na explanation sa problema ko po. Sana po soon ay makabangon po ako.”

Hindi naman daw life and death na ang health condition niya, pero ayon kay Elha, maaapektuhan daw kasi ang future niya bilang isang babae.

At saka nga siya umiyak nang sabihin niya na, “Iniisip ko na lang po ang mga taong nagmamahal sa akin, na paano na sila? Kaya ba nila na mawala ako? Kaya ba nila na makita akong lugmok?”

Wala na raw tatay si Elha at siya at ang nanay na lang niya ang magkatuwang sa pamilya nila.

Base sa interview ni Elha, na itinanghal na ‘The Voice Kids’ season 2 Grand Winner, ramdam namin na tila dumaan din siya sa ilang ‘insecurities’ nang mabanggit niya na ang hirap daw mag-maintain ng katawan at inisip niya rin na baka maging dahilan ‘yon para hindi na siya kuhanin mag-perform tulad sa ‘ASAP Natin ‘To’.

Sey niya, “Ang hirap pong i-maintain ng body before, kasi ang dami po talagang health problems na dumating sa akin ngayon, as in ngayon po. Pero, I chose na ‘wag pansinin ang mga taong nagsasabi na ‘Hoy, grabe ang taba mo.’ Pino-promote ko ngayon ang body positivity at ini-embrace ko ang sarili ko.”

Tila pinalakas naman ni Regine Velasquez-Alcasid ang loob ni Elha at sinabi nga nitong gusto nilang kasama itong mag-perform dahil sa talento ng young singer.

Pinayuhan din ni Regine si Elha na ‘wag pansinin ang nakakapagpa-nega o stress dito.

Sey naman ni Elha, masaya naman na daw siya ngayon.

