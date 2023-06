Marcos sa PCA: Palakasin pagniniyog sa PH

Inatasan ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang Philippine Coconut Authority (PCA) na paigtingin ang implementasyon ng mga hakbang para sa moder¬nisasyon ng industriya ng pagniniyog sa bansa.

Ang direktiba ay ginawa ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa ika-50 anibersaryo ng PCA sa Coconut Palace sa Pasay City nitong Huwebes nang umaga.

Sinabi ng Pangulo na dapat tutukan at gumamit ng mga bagong teknolohiya ang PCA upang matiyak ang katatagan ng coconut industry sa bansa.

“The PCA must intensify the implementation of the Coconut Farmers and Industry Development Plan to accelerate the modernization of the coconut industry and to improve the lives of our coconut farmers and their families,” anang Pangulo.

Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na natigil ang mga mahahalagang programa para sa mga magsasaka ng niyog simula noong 1986 matapos bumagsak ang gobyerno kaya panahon na para ibalik muli ang dati ay masiglang industriya. (Aileen Taliping)

