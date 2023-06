Lumpia, inasal nagpatakam sa Jordan

Bumida sa food bazaar na binuksan sa Amman, Jordan ang iba’t ibang pagkaing tatak Noypi!

Ito ay isang joint-project ng Filipino community at sa pangunguna ng PH Ambassador na si Wilfredo Santos na may tema na ‘Kulinarya Jordan’.

“Kulinarya Jordan’ is a brand, the vehicle that we hope our community led by our Kulinarya partners will embrace as their own brand in undertaking activities in the future, to make it community-driven,” ani Ambassador Santos.

Layunin ng one-day community event na ito na tulungan at suportahan ang mga kababayan natin sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng platform. Bukod dito, naglalayon din itong maipapakilala ang mga ipinagmamalaki nating pagkain sa mga banyaga.

Ilan sa mga pagkaing inihanda nila rito ay lumpia, beef caldereta, shanghai, adobo, binagoongan, pansit, inasal, sorbetes, at marami pang iba na talaga namang dala-dala ang elemento at esensya ng pagka-Pilipino.

Dagdag pa rito, agaw-eksena rin ang ayos at disenyo na kanilang ginamit gaya ng mga banderitas, arko, at mga tradisyonal na kasuotan. (Moises Caleon)

