LPG industry pinamalas pagkakaisa sa nationwide summit tour

Nagpakita ng pambihirang pagkakaisa ang Liquefied Petroleum Gas (LPG) Industry matapos ang matagumpay na national tour kung saan tinalakay nang husto ng mga stakeholder ang Republic Act 11592, na kilala rin bilang LPG Industry Regulation Act.

Ang batas na ito ang siyang lumikha sa regulatory framework hinggil sa ligtas na operasyon ng LPG business at nailatag ang responsibilidad ng iba’t ibang ahensya ng gobyerno.

Nakapaloob din sa batas ang mga reporma sa umiiral na ‘standards of conduct and codes of practice’ para sa lahat ng industry player.

Sa pangunguna ng Department of Energy (DOE), idinaos ang summit sa iba’t ibang rehiyon upang epektibong maipakalat ang impormasyon sa mga nagnenegosyo ng LPG sa bawat siyudad, bayan at lalawigan.

Kabilang sa mga lugar na pinagdausan ng summit ay ang Region 1 – San Fernando La Union; Region 2 – Cauayan City, Isabela; Region 3 – San Fernando, Pampanga; National Capital Region (NCR) – Pasay City; Region 4 – Batangas City; Region 5 – Legazpi City, Albay; Region 6 – Iloilo City, Iloilo; Region 7 – Cebu City; Region 10 – Cagayan de Oro at Region 11 – Davao City.

Ang private sector partners na na¬ging kabahagi ng matagumpay na LPG Summit tour ay kinabibilangan ng LPG Safety Foundation, LPG Marketers’ Association, LPG Industry Association, Republic Gas Corporation (REGASCO), Petron Corp, Fiesta Gas, Solane LPG, Phoenix Petroleum, South Pacific Inc., Shine Gaz, Brenton International Venture Manufacturing Corporation, Liquigaz Philippines Corporation, at Pascal Resources Energy Inc.

Lumahok din ang mga ahensya ng gobyerno tulad Department of Trade and Industry (DTI), Bureau of Fire Protection (BFP), Philippine National Police (PNP), at Department of Interior and Local Government (DILG).