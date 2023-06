Korean resto sa Mindoro sumambulat, 15 sugatan

Sugatan ang 15 katao matapos ang nangyaring pagsabog sa Korean restaurant sa loob ng isang mall dahil umano sa gas leak kahapon ng umaga sa Calapan City, Oriental Mindoro.

Base sa inisyal na ulat ng Police Regional Office (PRO) 4B (Mimaropa), bandang alas 10:20 ng umaga nang sumabog ang butane gas na ginagamit ng Mr. Won’s Samgyeopsal Korean Restaurant na matatagpuan sa loob ng Xentromall Calapan, sa Barangay Lumangbayan ng nasabing lungsod.

Sugatan sa pagsabog ang 15 katao na kinabibilangan ng apat na tauhan ng restaurant, isang delivery boy at 10 iba pa na nasa loob ng mall nang mangyari ang insidente.

Isinugod ang mga biktima sa ospital dahil sa tinamong mga paso at lapnos sa katawan.

Samantala, nadamay din ang mga kalapit na stall at ang 12 sasakyan na nakaparada sa harap ng restaurant dahil sa lakas ng pagsabog.

Sa pahayag ng Police Regional Office (PRO) Mindoro, Marinduque, Romblon and Palawan (MIMAROPA) Director Brig. General Joel Doria, kontrolado na ang sitwasyon sa lugar dahil sa pagtutulungan ng pulisya at Bureau of Fire Protection (BFP) Calapan City.

Patuloy din aniya ang pagsisiyasat sa insidente para maiwasan na itong maulit sa hinaharap.

‘In light of this unfortunate event, PRO MIMAROPA would like to assure the public that utmost efforts are being made to ensure their safety and well-being. Our law enforcement personnel are working closely with the BFP to gather all necessary evidence and information to facilitate a thorough investigation’ pahayag ni Doria.(Edwin Balasa/Ronilo Dagos)