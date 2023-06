Kakaibang trip: Instant noodles nilagyan ng gatas, biscuit

‘Yung bored ka at kung anu-anong twist na lamang ang gusto mong i-try sa pagkain mo? ‘Yan ang ganap ng kelot na ito sa TikTok na may kakaibang version ng noodles.

Pinost ito ng user na si @Paron92 sa kanyang account kung saan mapapanood ang paghahanda niya ng kanyang kakainin. Kapareho naman ito ng pagluluto ng normal na instant noodles pero ang ganap, imbes na tubig ay gatas ang kanyang ginamit. Bukod dito, habang niluluto ay nilagyan niya pa ito ng biscuit na oreo at cheese bilang sangkap.

Sa dulo ng video ay mismong pagtaste-test niya rito na walang anumang reaksyon ang mukha.

Umabot na ito sa 2.2 milyong views at libo-libong comment mula sa mga netizen. Gaya na lamang ni @urdaddygonewild, “Someone said resident evil food.”

“I was lowkey feeling it till you added the cheese bro,” sabi ni @29Josee.

Dagdag pa ni @sofi, “Thinking about it, the noodles taste salty only if you add salt to them if they are not simple.”

Ikaw, anong food twist ang bet mo? (Moises Caleon)

