Jessa walang pahinga

Magmula nang mawala ang pandemic sa buong mundo ay naging aktibo na uli ang live shows at concerts. Ito ang naging dahilan kung bakit abala na naman ang ating mga local performer.

Ang mag-asawang Jessa Zaragoza at Dingdong Avanzado nga ay ratsada ngayon sa concert scene hindi lamang sa Pilipinas kundi pati sa ibang bansa. Sabi nga’y wala na raw silang pahinga dahil sa rami ng kanilang mga show.

“Grabe naman! Sinasamantala lang namin ang opportunities ngayon. Sobrang nakakatuwa kasi madami na uling pumapasok na trabaho. Buhay na buhay na uli ngayon ang live shows,” bungad ni Jessa nang makatsikahan namin over the phone.

“We are live entertainers. Concert artists talaga kami. We feel so blessed & grateful sa lahat ng work. Strike while the iron is hot,” dagdag niya.

Natutuwa rin si Jessa dahil mainit ang pagtanggap sa kanila ni Dingdong ng mga kababayan natin sa ibang bansa kapag doon sila nagsu-show.

“Sobrang saya lalo na ‘yung mga pagkakataon na makabisita ka sa iba’t ibang parte ng mundo to sing our OPM hits,” sey ng singer-actress.

Samantala, pagkatapos ng series of shows nina Jessa at Dingdong sa Amerika at Canada ay may solo concert naman ang singer-actress sa Winford Hotel on June 30, ang ‘Jessa Zaragoza… The Phenomenal Jukebox Experience’. (Rodel Fernando)

