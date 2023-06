DOT slogan durog sa sablay ni Bautista

Mawawalan lamang ng saysay ang magandang tourism slogan ng Department of Tourism (DOT) kung patuloy na namamayani ang sangkaterbang problema sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) gayundin ang matinding trapik sa kalsada.

Sinabi ni House Deputy Speaker at Batangas Rep. Ralph Recto na maganda ang mensahe ng ‘Love the Philippines’ slogan ng DOT pero mababalewala lamang ito sa siksikang NAIA na ilang beses nang nagkaroon ng aberya.

Ang NAIA ay pinapatakbo ng Manila International Airport Authority (MIAA) ng mga taong ti¬nalaga ni Transportation Secretary Jaime Bautista.

Ilang beses nang inimbestigahan ng Senado si Bautista dahil sa isyu ng airport shutdown noong Bagong Taon. Nawalan din ng power supply ang paliparan noong Labor Day at noong bago sumapit ang Independence Day.

“A slogan by itself is not a powerful lure that will prompt a traveler to pack up and go, unless it fully captures our many splendored attractions. It is only as effective as what it is marketing,” saad ni Recto.

“The advantage of a catchy and clever tourism brand instantly evaporates in the heat of a congested airport, in road traffic which does not move, in restrooms which cannot be found. These are harsh realities no hot advertising copy can cure,” punto pa ni Recto.

Sinabi ni Recto na ang focus umano dapat ng pag-enganyo ng mga turista ay hindi sa slogan lang kundi sa imprastraktura at seguridad na labas sa trabaho ng DOT. (Billy Begas/Eralyn Prado)

See Related Story:

Mga alipores sa NAIA idamay! Bautista pinasisibak na kay PBBM