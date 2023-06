BBM tanggap ‘incomplete’ na grado sa unang taon

Kinatigan ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang ‘incomplete’ na gradong ibinigay sa kanya ng isang ekonomista hinggil sa naging performance niya sa sektor ng agrikultura.

Binigyang-diin ng Pangulo na napabayaan ng tatlo hanggang apat na dekada ang sektor ng agrikultura kaya ito ang tinututukan niya para maisulong ang mga pagbabago sa bansa.

“I agree with him. We are not yet done. Ang dami pa nating gagawin. There are many many things that we still need to do,” paliwanag ni Marcos sa isang ambush interview sa Parañaque City nitong Huwebes.

Marami na aniyang nagawa ang kanyang administrasyon na mga pagbabago sa loob ng isang taon subalit marami pang mga gagawin lalo na sa pagpapaangat sa ekonomiya, paglaban sa inflation at mga programa para sa kapakanan ng mga manggagawa sa bansa.

Sinabi nitong hindi nagagawa agad-agad ang mga ipinangako nito para sa sambayanan dahil may proseso ito na manganga¬ilangan ng sapat na panahon.

“Well, you know the delivering of promises is a work in progress. It’s not something that you say “Tapos na. I finished it. This is an ongoing process,” anang Pangulo.

“There is still a great deal more to do. We have a lot of work to do and we have to work well and we have to be very conscious,” wika ng Pangulo. (Aileen Taliping)

See Related Story:

Ikalawang SONA ni Marcos mas maraming bisita