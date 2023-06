Bagong season ng NAASCU patok

Nagsagawa na ng unang board meeting ang NAASCU tournament sa panguguna ni founder Dr Ernesto Jay Adalem.

Nilahukan ito ng mga matagal nang miyembro gaya ng St Clare Caloocan, AMA University, Fatima University, Philippine Christian University, New Era University, MLQU at Enderun.

Pinaplano na nila magbukas ang kanilng susunod na season at maraming mga bagong eskwelahan na gustong sumali sa isa sa pinakamatagal na college level na liga sa buong Pilipinas.

Kaya ang founder ng NAASCU na si Dr. Adalem, kasama ang board, ay lalong pagagandahin ang pagbubukas ng bagong season kaya ito ay ating abangan.

***

Nagsimula nitong Huwebes ang Ballout Inter-Secondary na torneo na kinabibilangan ng magagaling na high school teams gaya ng NCAA champion Letran Squires sa pamumuno ni coach Allen Ricardo, UAAP 4th placer UST sa pamumuno ni coach Manu Iñigo at San Beda ni Miko Roldan.

Tingin ko, itong tatlo ang malakas sa maiksing torneo na ito na kung pagbabasehan sa mga manlalaro na hawak nila ngyon ay puno ng talento ang kanilang koponan.

Iba kung pumili ng mga manlalaro ang mga coach na ito dahil na rin sa kanilang magandang eskwela ay kusang pumupunta ang mga kabataang manlalaro sa kanila.

Kaya sa dulo ay sa tingin ko magkakatalo sila sa diskarte ng mga coach sa depensa at offense.

Pero alam naman natin na preparation lang nila ito sa kanilang mga pinaghahandaang liga gaya ng UAAP at NCAA, kaya hintayin na lang natin sa dulo kung sino ang magwawagi.

Aabangan ang mga bagong recruit mula sa UST na sina Lance Ronquillo at Basty Castro at ang natitirang home grown ng San Beda University na si Andre Herrera at siympre ang high flying ng Letran na si Andy Gemao.

Hindi mabubuo ang Ballout kundi sa presidente na sina Cris Bautista at Jay Salvador na mga beterano na sa larangan ng pagpapaliga at siympre ang Cocogen na patuloy na sumusuporta.