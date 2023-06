Alden bawal lumabas sa TVJ show

Sa pag-live nina Sharon at Alden sa Instagram, tinanong si Alden ng mga fan kung mapapanood ba siya sa bagong show nina Tito Sotto, Vic Sotto, Joey de Leon, at legit Dabarkads sa TV5, simula July 1?

Nasabi nga ni Maine Mendoza na wish din nila na makasama si Alden sa bagong show ng TVJ, Dabarkads. May mga nagsa-suggest pa nga na buhayin ang kalyeserye nina Alden, Maine.

At heto nga ang sagot ni Alden, “’Yun nga po unfortunately, contract wise rin (Sharon, ‘Oo nga, eh, marami ka nang ginagawa’), at saka exclusive artist ako ng GMA-7,” sabi ni Alden.

Pero, may pasakalye nga si Alden na wish din niya na makasuporta sa mga kasamahan niya sa ‘Eat Bulaga!’ noon.

“Pero malay n’yo naman. Hindi tayo sure! Uso naman ang mga talon-talon ngayon, ‘di ba?” chika ni Alden.

“Pero love niya sila!” hirit ni Sharon.

“Ang prayer ko naman, ang GMA din, sa laki ng in-invest nila sa iyo, tapos naibalik mo ng 10 folds, na sana talaga they value you, the way we do. We love you very much. I pray na they will recognize the importance of Alden,” saad pa ni Sharon.

Anyway, abangan kung matutuloy ang food trip nina Sharon, Alden sa Pampanga. (Dondon Sermino)

