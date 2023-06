3 Pinay woodpusher pilak sa Bangkok chess

Nakasungkit ng silver medal sina Deandra Castronuevo, Millery Gen Subia at Mary Janelle Tan sa team category ng katatapos lang na 21st ASEAN + Age Group Chess Championships na ginanap sa Bangkok, Thailand noong nakaraang Hunyo 17-26.

Tumulak ng piyesa sina Castronuevo, Subia at Tan sa under-10 girls standard, rapid at blitz events at nakapag-ambag sila ng siyam na medalya.

Ipinakita ng tatlong batang woodpushers ang kanilang husay at pagkahanda sa mga susunod na sasalihang chess tournament.

Si Castronuevo na tubong Imus, Cavite ay nag-qualify sa Philippine team matapos magkampeon sa 2023 Philippines Children U-12G National Chess Championship na ginanap sa Alicia, Isabela. (Elech Dawa)

