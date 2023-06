3 hanggang 4 na bagyo, hahambalos sa Luzon, Visayas ngayong Hulyo.

Tatlo hanggang apat na bagyo ang inaasahang hahambalos sa bansa ngayong Hulyo.

Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (PAGASA) posibleng mag-landfall ang mga bagyo sa Luzon at Eastern Visayas.

Sinabi ni weather specialist Benison Estareja na wala pang namamataang namumuong sama ng panahon o low pressure area (LPA) ngayon pero umiiral naman ang habagat na nakakaapekto sa Central at Southern Luzon at Visayas.

Samantala, apektado ng habagat ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon (Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon), Mimaropa (Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan) at Pangasinan kung saan makakaranas ang nasabing mga lugar ng maulap na papawirin na may kasamang pag-ulan sa hapon at gabi. (Tina Mendoza)

