Tserman timbog sa pagtutulak ng shabu, baril na walang lisensya

Himas rehas ang isang kapitan ng barangay nang mabitag itong nagtutulak umano ng shabu nitong Lunes sa bayan ng San Enrique sa Iloilo.

Bukod sa pagbebenta ng ilegal na droga, nabisto rin ang suspek na si Elvie Paez, 47 anyos, tserman ng Barangay Palje sa nasabing bayan, na nang-iingat ng baril na walang lisensya.

Nasamsam sa suspek ang nasa limang gramo ng pinaniniwalaang shabu na nagkakahalaga ng P34,000 at isang shotgun na kargado ng limang bala.

Dinampot si Paez ng mga operatiba ng Iloilo Police Provincial Office (IPPO) at San Enrique Municipal Police Station (MPS) nang makaiskor sa kanya ng P1,000 halaga ng umano’y shabu ang isang poseur buyer sa nasabing barangay bandang alas 4:10 ng hapon.

Tatlong linggo umanong minanmanan ng pulisya ang suspek matapos itong inguso ng pinagkukunan umano nito ng droga na nadakip din ng mga awtoridad kamakailan.

Nasa kustodiya ng San Enrique MPS ang suspek at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o a Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. (Edwin Balasa)