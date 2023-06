Tots Carlos, Jema Galanza kakabugin bagitong Gerflor

Mga laro Huwrbes: (FilOil EcoOil Arena)

1:30pm – Creamline vs GerFlor

4:00pm – Choco Mucho vs Farm Fresh

6:30pm – Petro Gazz vs Foton

MULING kakapitan ng defending champions Creamline Cool Smashers sina Tots Carlos at Jema Galanza upang sikwatin ang pangalawang sunod na panalo pagharap kontra bagitong GerFlor Defenders sa 2023 Premier Volleyball League (PVL) Invitational Conference na lalaruin sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City ngayong araw.

Inakbayan nina Carlos at Galanza ang Cool Smashers nang pataubin sa opening day ang Chery Tiggo Crossovers, 25-22, 25-22, 25-17 sa tatlong set nitong Martes.

Tiyak na huhugot din ng pwersa ang Cool Smashers sa kanilang momentum para makuha ang malinis na panalo at manatili sa tuktok ng team standings.

Nagtala si Carlos ng 24 points sa tono ng 21 attacks at tatlong blocks nang talunin nila ang Crossovers, bumakas naman si Galanza ng 10 puntos tampok ang dalawang service aces.

Nakapaglaro na rin si volleyball superstar Alyssa Valdez para sa Creamline pero hindi pa nito itinotodo ang lakas kaya umiskor lang siya ng tatlong puntos.

Galing sa matagal na pagpapagaling ng injury si dating ‘Queen Eagle’ Valdez kaya hindi pa pwersado ang laro nito.

Samantala, para sa Defenders, makikilatis naman ang kanilang tikas, unang laro pa lang nila sa nasabing liga. (Elech Dawa)

