Napabilang si Alfred Vargas sa taunang listahan ng People Asia Magazine ng ‘Men Who Matters 2023’.

Napili ang list base sa personalidad na nakagawa ng significant contributions and changes sa larangan ng business, politics, society, pop culture, the arts, and entertainment.

Ang ‘Men Who Matter’ ay grupo ng esteemed gentlemen na pinipiling parangalan ng People Asia, na nagpi-feature ng movers and shakers, decision makers and opinion-leaders sa loob at labas ng bansa.

Hindi nakakapagtatakang mapasama si Alfred sa listahan ngayong taon dahil bukod sa kanyang pagiging aktibo ulit sa showbiz, naging mahusay din siyang public servant noong pasukin niya ang politics bilang konsehal at congressman.

Nang pasukin nga raw ni Alfred ang politics noong 2013, pinag-isipan daw niya ng husto ang desisyon na ito dahil alam niyang makakaapekto ito kahit paano sa kanyang showbiz career.

“I remember my manager then, Lolit Solis, asking me, ‘Anak, are you sure?’ She told me, win or lose, my showbiz career would never be the same again should I come back. For sure, there were offers for me to run, but even without them, I would have still run. I told Nanay Lolit, yes!”

Noong manalo si Alfred, hindi siya nag-rely sa kanyang pagiging popular na aktor dahil pinagtrabahuan niya ang lahat ng pinangako niya noong mangampanya siya.

Naging masipag siya sa kanyang advocacy na maiangat ang kalidad ng buhay ng mga PWDs, nakapag-author at naipasa niya ang 93 laws and 1,200 measures. Natawag ngang isang ‘prolific lawmaker’ si Alfred during his term as congressman.

Kaya wala raw pagsisisi si Alfred sa pagpasok niya ng politics, “No regrets. Politics is 10 times more stressful than showbiz, but 10 times more fulfilling. Showbiz will always be my first love, but public service is my true love.” (Ruel Mendoza)

See Related Stories:

Nora tumingin sa langit, Alfred kinilabutan

Alfred walang kapaguran sa pag-aaral