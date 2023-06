Rain Or Shine Elasto Painters binakuran si Rey Nambatac

Hindi naapektuhan ang estado sa Rain or Shine ni Rey Nambatac ng gusot na nasuungan nito ilang buwan na ang nakakaraan.

Kinastigo ng Elasto Painters ang dating Letran standout dahil sa paglalaro nang walang pahintulot ng team sa isang ligang labas.

Nitong Martes, pinapirma ng ROS ng dalawang taong contract extension si Nambatac.

Sa kanilang Instagram account, nilabas ng Painters ang larawan ng pagpirma ni Nambatac kasama si team governor Atty. Mert Mondragon at agent ng guard na si Edgar Mangahas.

“The Sting-Rey is locked in for two (2) more years,” caption ng team. “Rey Nambatac’s contract with Rain or Shine was valid until 2024, but he has now signed an extension until 2026.”

Scoring leader ng Painters sa PBA On Tour si Nambatac, nag-average ng 15.2 points sa limang laro (4-1 card). (Vladi Eduarte)

See Related Story:

Rey Nambatac multa rin dahil sa ‘ligang labas’