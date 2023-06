Puganteng Taiwanese, naunsyami pagpasok sa ‘Pinas

Hindi pinapasok ng mga tauhan ng Bureau of Immigration (BI) sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 3 ang isang puganteng Taiwanese na sangkot sa droga at money laundering.

Sa ulat, pinagbawalang makapasok sa bansa ang dayuhan na si Yang Sen Wu, 36 anyos matapos bumaba sa kanyang flight sakay ng Air Asia mula Kuala Lumpur, Malaysia nang makumpirmang tumakas ito sa Taiwan dahil sa pandaraya.

Ayon kay BI Commissioner Norman Tansingco, kasama ang pangalan nito sa Interpol red notice na wanted din sa Cambodia dahil sa pagkakasangkot sa ilegal na droga at money laundering.

Kasama umano ito sa nagtayo ng illegal drug production at distribution company sa Cambodia mula 2012 hanggang 2021.

‘Our close coordination with other governments allow us to immediately verify cases against foreign nationals. Those found to be attempting to use the country to evade facing their crimes will be barred from entry,’ diin ni Tansingco.

(Mina Navarro)