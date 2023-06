Pisay Bicol alumnus nag-summa cum laude sa Qatar

Matagumpay na nagmartsa kamakailan ang isang Pinoy student bilang Summa Cum Laude sa kanyang graduation sa Qatar!

Siya si Romeo Robert Indico IV na nagtapos ng kursong BS Petroleum Engineering sa Texas A&M University.

Bukod sa kanyang latin honor, si Romeo rin ang may pinakamataas na General Point Average (GPA) sa kanilang program at nakatanggap ng pagkilala bilang Outstanding Senior Student Award.

Maliban dito, siya ay alumnus ng Philippine Science High School – Bicol Region Campus noong batch 2019.

“Exceptional Accomplishment, Pisay Bicol! Excellence from PSHS- Bicol Region Campus. The Philippine Science High School System commends Romeo Robert C. Indico IV of PSHS-Bicol Region Campus (Batch 2019) for graduating as Summa Cum Laude with the degree in Bachelor of Science in Petroleum Engineering from Texas A&M University at Qatar College of Engineering,” pagbati nito sa kanilang Facebook post. (Moises Caleon)