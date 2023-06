Pia ayaw tinatanong kung kailan mag-aanak

Sa Dubai, United Arab Emirates naka-base ngayon si Pia Wurtzbach at dahil nami-miss na rin daw niyang makatsikahan ang ilan sa mga follower niya, nagpa-Q&A siya sa kanyang Instagram story and in fairness, sinagot talaga ng Miss Universe 2015 ang mga tanong ng fans.

Ini-address din ni Pia ang palagi raw niyang natatanggap na tanong kung kailan sila magbe-baby ng mister na si Jeremy Jauncey. Ito raw ang madalas niyang mabasang tanong, lalo na after nilang magpakasal.

Pero tahasang sinabi ni Pia na ang ganitong tanong ay personal na at para rin sa kanya, dapat ay hindi normal na itinatanong lang.

“I guess I’ll start with this because literally every 4 questions I get, there’s one question about us having kids. Honestly, I find these questions so personal. I wonder why this is considered normal thing to ask though?

“First, it was ‘Kelan ka mag-aasawa?’ now it’s constantly, ‘Kelan kayo magkakaanak?’,” sey ni Pia.

Samantala, base naman sa naging sagot ni Pia sa nagtanong sa kanya kung a-attend ba siya ng Miss Universe 2023 sa El Salvador, masasabing gusto na rin niya na ngayong married na siguro siya ay ibang chapter naman ng buhay niya ang bibigyan niya ng focus.

Aniya, “I’m so grateful that even after all these years people still consider me and invite me to pageants in the Philippines and abroad. I will never forget my beginning and roots in pageantry, but it’s been 8 years now since Miss Universe 2015 and I want to build my career. So I’ve been focusing on other things now.”

Sa pahayag ni Pia, sinabi niyang may libro siyang ginagawa at ilo-launch very soon, may gagawin din daw siyang bagong TEDx talk ngayong taon at mga brands internationally.

“It won’t be easy to start again but I’m ready for a new challenge. I’ve always been a firm believer that you’ll never know what else is out there until you try. There are also other things in store but I don’t wanna jinx anything yet.”

Sa totoo lang, si Pia ang isa sa maituturing na napaka-accomplished both professional and personal na beauty queen.

See Related Story:

Bilbil ni Pia pinagtripan ng mga netizen