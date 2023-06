Para wala nang matsutsuging Kapamilya show? TV5, ABS-CBN may limang taon kontrata na

Ipinagbunyi ng Kapatid at Kapamilya fans ang naganap na signing ng TV5 at ABS-CBN para sa five-year content agreement na lalo pang magpapatibay sa kanilang partnership na nangangakong maghahatid ng premier TV entertainment sa Filipino audiences.

Ang deal na ito ay magpapatuloy pa ng patuloy na paghahatid ng TV5 at ABS-CBN ng top-rated sa araw-araw.

Patuloy ngang mapapanood sa Kapatid Network ang favorite Kapamilya shows na ‘FPJ’s Batang Quiapo’ nina Coco Martin at Lovi Poe, ‘The Iron Heart’ ni Richard Gutierrez, ‘Dirty Linen’ ni Janine Gutierrez, at ang ‘The Tale of Nokdu’ mula Lunes hanggang Biyernes.

Tuwing Sunday naman ay patuloy pa ring aariba ang ‘Everybody, Sing!’ ni Vice Ganda at ang ‘ASAP Natin ‘To’ nina Regine Velasquez-Alcasid, Ogie Alcasid, Gary Valenciano, at Martin Nievera.

Bukod pa sa mga content agreement na ito, ang TV5 at ABS-CBN ay may mga co-production deal na rin para sa dalawang afternoon series – ang ‘Pira-Pirasong Paraiso’ na pangungunahan ng KDLex love team nina KD Estrada at Alexa Ilacad, at ang ‘Nagbabagang Damdamin’ na pagbibidahan naman nina Jane Oineza, JC de Vera, Tony Labrusca, at Ria Atayde, na ilo-launch na sa July bilang parte ng Hapon Champion block ng Kapatid Network.

Pangako ng TV5 at ABS-CBN na una lang ito sa napakarami pa nilang projects na part ng kanilang commitment to creative collaboration.

Ngayong may kontrata na ang TV5 at ABS-CBN ay kampante na ang fans na wala nang matsutsuging Kapamilya show sa Singko, ha!

‘Yun na! (Jun Lalin)