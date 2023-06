Pagkakaisa mensahe ni Marcos sa selebrasyon ng Eid’l Adha

Nanawagan si Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ng pagkakaisa sa selebrasyon ng Eid’l Adha o Feast of Sacrifice.

Sa kanyang mensahe, hinimok ng Pa¬ngulo ang sambayanan na makiisa sa mga mananam¬palataya ng Islam dahil sa ganitong paraan nabubuo ang pagkakasundo at maunlad na lipunan.

“Let us all join them in solidarity because it is only when we openly and willingly embrace each other’s differences that we will be able to build a more prosperous and harmonious society,” anang Pangulo.

Ipinaabot ng Presidente ang kanyang pagbati sa mga Muslim sa kanilang selebrasyon sa Eid’l Adha at pagbibigay-pugay kay Ibrahim dahil sa walang kapantay na paniniwala at pananampalataya kay Allah kahit pa ang kapalit ay ang kanyang anak. (Aileen Taliping)

