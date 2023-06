P3M marijuana nasabat sa Valenzuela

Nasa 30 kilo ng pinatuyong dahon ng marijuana na nagkakahalaga ng mahigit P3 milyon ang nasamsam sa umano’y big time pusher na taga-Benguet nang madakip ito sa buy bust operation sa Valenzuela City nitong Martes ng gabi.

Kinilala ang suspek na si Johnson Dengyas Segundo, alyas ‘Christian,’ 27, may asawa at residente ng Barangay Takung sa Benguet, Mountain Province.

Ayon kay P/ Captain Joel F. Madregalejo, hepe ng Station Drug Enforcement Unit (SDEU) ng Valenzuela City Police Station (VCPS), dinakip si Segundo nang makaiskor sa kanya ang isang poseur buyer ng P199,000 halaga ng marijuana sa kahabaan ng North Luzon Expressway (NLEX) malapit sa tulay ng Barangay Canumay, Valenzuela City bandang alas 9:25 ng gabi.

Nasamsam sa kanya ang 21 pirasong plastic na may nakabalot na dahon ng marijuana at isang sako na kinalalagyan ng higit sa 30 kilo pa ng iligal na droga na nagkakahalaga ng P3.6 milyon.

Narekober din sa suspek ang isang cal. 40 baril, 12 bala at ginamit nitong itima na Toyota Fortuner na may plate no. GAL-2524. Kinasuhan ito ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. (Orly Barcala)