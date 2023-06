Miguel Tabuena bumuhol sa 9th place sa Korea Open

PUMANGSIYAM sa 144 na mga kalahok si 2016 Rio De Janeiro Olympian Miguel Luis Tabuena sa 65th Korea Open Golf Championship nitong Hunyo 22-25 sa Woo Jeong Hills Country Club sa Cheonan City, Chungcheongnam-do Province, South Korea.

Tumipa ang Pinoy shotmaker na suportado ng ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) ng mga linyang 73-71-72-71 para tumapos ng three-under 287 at buhulan sa pangsiyam na pwesto ang tatlong Koreano at biyayaan ang bawat isa ng $17,009.26 (P945K).

Naghari sa 72-hole, 4-day event si Seung-Su Han na may 278 makalipas ang 66-69-72-71 para sa apat na palong tagumpay laban kay Korean Kyungnam Kang at sikwatin ang $370,370.37 (P20.4M). Si home bet Seungbin Choi ang tersera.

Ito ang pang-10 yugto ng 28th Asian Tour 2023 na magpapahinga ng dalawang buwan bago ilatag ang Leg 11 sa Agosto 3-6 ang Indonesia Open. (Ramil Cruz)