Marian ni-love pagiging Kapuso ni Anne

Nagbunyi si Bea Alonzo sa contract signing ng ‘It’s Showtime’ family sa GTV.

Matunog na ‘Yasss’ na may tatlong puso ang komento niya sa Instagram post ng isa sa mga host nito na si Anne Curtis.

Heto nga ang chika ni Anne:

“We are being welcomed to a new home today. G na G. Grateful that @itsshowtimena has been blessed with a new way to bring happiness to our madlang people, maging kapamilya at kapuso man. See ya later for our contract signing with @gtvphilippines at 3:30pm! But for now, nuod muna kayo ng @itsshowtimena !

“P.S – thanks to my kapuso Sestra @jascurtissmith for taking this piccie.

“Madlang People! G kana ba sa Pang malakasang plot twist of the year? #ItsShowtimeGnaG: The It’s Showtime and GTV.

“Contract Signing. Ngayong June 28, Wednesday, 3:30PM.

“Streaming live via It’s Showtime, ABS-CBN and GMA social media platforms.”

Pero ang isa sa mga ikinatuwa ng mga fan ay ang mensahe rin ni Marian Rivera. Isang simpleng pulang puso ang mensahe niya sa post na `yon ni Anne.

At natuwa ang mga fan dahil ramdam nilang winelcome ni Marian sa bakuran niya ang grupo nina Anne.

Kahit na nga sabihin pa na si Marian ay reyna ng GMA-7, at nag-host din noon sa orig na ‘Eat Bulaga!’ nina Tito Sotto, Vic Sotto at Joey de Leon.

Well, tama nga ang chika nina Joey at Vice Ganda, na buhay na buhay ang telebisyon ngayon, na inaabangan talaga ang bawat galaw ng mga host ng mga noontime show, ha!

