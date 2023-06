LA Lakers rookie tinawag na gurang si LeBron James

Kinuyog ng negatibong reaksiyon mula sa fans si Los Angeles Lakers rookie Jalen Hood-Schifino sa lumabas sa bibig nitong ‘old’ na si LeBron James.

Kabago-bago sa LA – 17th pick noong draft – ay mukhang nakuha na ni 6-foot-6 guard Hood-Schifino ang galit ng diehard LeBron fans.

Napagtanto ni Hood-Schifino na isang linggo pa lang siya sa mundo nang i-draft ng Cavaliers si James noong 2003.

“I saw that … and was like, ‘Dang, LeBron’s old!” aniya na pinagtaasan agad ng kilay ng ilan.

Kumambiyo ang 20-year-old sa Instagram.

“I would never disrespect LeBron. He’s one of the best players to ever play this game and I’m blessed to be able to play alongsine him! If anything, I’m giving him praise for what he’s doing at his age.”

Nauna pang maglabas ng damage control ang bata kaysa magpakita ng husay sa point. (Vladi Eduarte)

