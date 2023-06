Kathryn, Alden project bet ng Star Creatives

Usong-uso talaga ngayon ang collaborations, mapa-musika, pelikula, at ngayon nga ay sa telebisyon.

Andiyan nga ang collaborations ng ABS-CBN at TV5 para sa mga pang-hapong teleserye nila na ‘Pira-Pirasong Paraiso’ at ‘Nag-aapoy na Damdamin’.

Ang biggest plot twist of the year na pag-ere ng ‘It’s Showtime’ sa Kapuso channel na GTV starting July 1.

At gayundin ang groundbreaking collaboration ng ABS-CBN, GMA-7 para sa teleseryeng ‘Unbreak My Heart’.

Sa presscon ng hit Kapamilya teleseryeng ‘The Iron Heart’ ay tinanong namin ang creative head ng Star Creatives na si Henry King Quitain kung kailan naman ang collaboration ng Star Creatives sa GMA-7?

“Right now, hindi ko alam kung ‘yung next collaboration will be on us, pero wala pa kaming balita. Pero we’re okay kasi we’re doing it naman,” sey niya.

“We did it before with iQiyi kay Gerald (Anderson) and Gigi (de Lana). So we did it before, tapos this one (‘Can’t Buy Me Love’) will be under Netflix naman,” dagdag niya pa.

Sino kaya ang bet nilang Kapuso star na bumida sa collaboration project ng Star Creatives at GMA-7?

“Ako talaga gusto ko talaga si Alden Richards. Si Alden talaga gusto kong hatakin,” masayang sagot ni Henry King.

So teleserye na ba ito with Kathryn Bernardo?

“Oo, ’di ba? That’s something new na para may kasunod ang kanilang ’Hello, Love, Goodbye’ na most successful movie of all time.”

‘Yun na!

