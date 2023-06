Kahit nandiyan si Jak: Barbie, David suportado ng mga fan 

Nagtapos na ang shooting ng unang pelikula na pinagtatambalan nina Barbie Forteza at David Licauco, ang ‘That Kind of Love’.

Parang sa South Korea na rin talaga ang peg dahil ang mga fan ng BarDa love team ay parang mala-Korean fans din talaga ang orientation.

Sa last shooting nila, na-surprise sina Barbie at David sa inihanda ng mga fan nila. May pa-balloons, flowers, cake at food. Halata namang tuwang-tuwa sina Barbie at David sa surprise na ito ng mga fan nila.

Kung matatandaan, lumipad papuntang South Korea ang dalawa para mag-shooting kaya espesyal daw sa kanila ang movie — para kay Barbie na first time makarating ng Korea at si David naman na first time makapag-shooting sa ibang bansa.

Given na in real-life, may Jak Roberto si Barbie, pero tila hindi ito hadlang sa mga fan nila at napagti-trending nga ang dalawa, tulad nitong last shooting day nila.

Masaya naman ang mga BarDa fans dahil kumpirmadong may follow-up agad ang movie, isang bagong teleserye, ang TV adaptation ng hit movie na ‘Maging Sino Ka Man’.

Sey ng isang fan sa love team nina Barbie at David, “Kahit paulit-ulit kaming hurt and beaten sa reality, nandito pa rin kami. Masisisi n’yo ba kami? Sino ba naman kasi ang hindi magiging delulu sa mga mukhang ‘yan? They’re more than just bagay, they’re truly enchanting.” (Rose Garcia)

