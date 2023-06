Kahit kasi holiday… ABS-CBN, TV5 contract signing, minadali?

Viral ngayon ang pakikipagtsikahan ni TV5 big boss Manny V. Pangilinan o MVP sa mga Kapamilya boss na sina Mark Lopez, Carlo Katigbak, at Cory Vidanes sa naganap na contract singning ng ABS-CBN at Kapatid Network.

After nilang magpirmahan ay naka-live pa rin sila sa social media accounts ng Kapamilya at Kapatid at hindi nakapatay ang mga mic kaya dining na dinig ang usapan ng mga nasabing TV executives.

Sa tsikahan, napansin kasi ni MVP na seryoso si Cory.

“Cory, why are you so serious?” tanong ni MVP kay Cory.

“It’s too early,” sagot naman ni Cory

“I agree! It’s a holiday. Why are we signing at 11:00 (am)? What’s the rush?” tanong ni MVP.

“You’re leaving,” ang sagot naman ni Cory.

“Tomorrow. I’m going to Mindanao. Tomorrow, still. But we could have signed at 4:00 or 5:00 after the 3:00pm signing,” ang sagot ni MVP.

Nagtawanan naman lahat sa naging sagot ni MVP na obvious na ang tinutukoy na ‘3:00pm signing’ ay ang contract signing naman ng ABS-CBN at GMA-7 para sa noontime show na ‘It’s Showtime’ na magsisimulang ipalabas sa GTV on July 1.

Dahil sa ‘laugh trip’ na usapan na iyon ay napansin ng netizens na tila minadali ang nasabing contract signing ng ABS-CBN at TV5.

Sey pa ng iba, mukhang ayaw pakawalan ng TV5 ang ABS-CBN kaya sinigurado na ng Kapatid Network ang partnership nila sa Kapamilya.

