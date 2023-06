Kamakailan lang ay binabalaan tayo ng isang pangyayari na nagpapakita ng malaking pagkukulang sa pagpili ng mga opisyal ng pamahalaan.

Ang disbarment ng abogadong si Lorenzo “Larry” Gadon ay isang malinaw na halimbawa kung paano nagkulang ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na siyang nag-appoint sa kanya sa kabila ng kontrobersiyal nitong nakaraan.

Sa isang pahayag ng Korte Suprema (SC) noong Miyerkules, Hunyo 28, ipinahayag na ng hukuman ang kanilang hatol na i-disbar si Gadon dahil sa kanyang malalaswang pahayag at pambabastos. Ayon sa desisyon ng SC, sa isang viral video, si Gadon “repeatedly cursed and uttered profane remarks against journalist Raissa Robles.”

Ayon sa Public Information Office ng SC, pinagtibay ng Kataas-taasang Hukuman ang desisyong 15-0 upang disbar si Gadon dahil sa video clip na ito na “labag sa pamantayan ng propesyonal na pag-uugali.” Sinabi ng SC na nilabag ni Gadon ang “Canon II on propriety” ng bagong Code of Professional and Accountability.

Ang nabanggit na probisyon sa bagong code of conduct para sa mga abogado ay nagsasaad na “[a]ng isang abogado ay dapat kumilos sa lahat ng pagkakataon nang may wastong pag-uugali at panatilihin ang pagiging may takot sa Diyos sa personal at propesyonal na mga transaksyon, igalang ang katapatan, respeto, at kabihasnan, at ipagtanggol ang dangal ng legal na propesyon na tugma sa pinakamataas na pamantayan ng etikal na pag-uugali.”

Sinabi rin ng SC na hindi natanto ni Gadon na inaasahan na ang mga abogado ay dapat iwasan ang mga skandalosong kilos, maging ito man ay sa kanilang pampubliko o pribadong buhay.

Ayon sa SC, sila ay kumilos “motu proprio,” o sa kanilang sariling inisyatiba, sa kaso ni Gadon. Sa ilalim ng Rule 139 ng mga Alituntunin ng Korte, ang SC o ang IBP ay maaaring kumilos sa isang kaso ng disbarment sa kanilang sarili o base sa isang reklamo.

Ang naging desisyon na disbar si Gadon ay isang malakas na pagpaparatang sa napakahalagang papel na ginagampanan ng mga opisyal ng pamahalaan. Ang mabilis na paghatol na ito, kasunod ng pahayag tungkol sa appointment ni Gadon, ay isang malinaw na babala sa Pangulo tungkol sa kahalagahan ng mas malalim na pag -usisa at mas malawakang kaalaman sa pagpili ng mga itinalagang opisyal.

Ang taumbayan ay dapat magkaroon ng mga pinakamahusay na opisyal, hindi lamang sa aspeto ng kakayahan kundi maging sa kanyang kahusayan at kawastuhan ng pagkatao.

Nagkakaisa tayong umasa na ang pangyayaring ito ay magsisilbing isang malakas na paalala at inspirasyon upang maging mas maingat sa pagpili ng mga appointee at ipakita ang mas malalim na karunungan sa pagpili ng mga posisyon sa hinaharap. Iwasan na sana ang kahihiyan, at ibigay sa mamamayang Pilipino ang tapat, matino, at mahusay na maglilingkod.