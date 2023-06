Johann Chua, James Aranas sinargo tambalan ng Spain

Pinayuko nina Pinoy cue artist Johann Chua at James Aranas ang defending champion na Spain matapos kalusin sina Francisco Sanchez Ruiz at David Alcaide, 7-5, sa simula ng 2023 World Cup of Pool na ginanap sa Pazo de Feiras e Congresos de Lugo, Spain kahapon.

Maagang uminit ang laro ng Spain matapos nilang makauna, 2-0, pero sumagot ng tatlong sunod na rack sina 2021 Southeast Asian Games (SEAG) gold medalist Chua at Aranas upang maagaw ang unahan, 2-3.

Tumumbok ng dalawang panalo sina Ruiz at Alcaide para ilista ang 5-3 bentahe subalit hindi nasiraan ng loob ang Pinoy cue masters, humarurot ng apat na panalo upang tapusin ang laban.

Puntirya nina Chua at Aranas na masikwat ang pang-apat na titulo ng Pilipinas sa nasabing event.

Dalawang beses nagkampeon sa torneo sina billiards legend Efren “Bata” Reyes at Francisco “Django” Bustamannte nang manalo sila noong 2006 at 2009.

Sina Dennis “Robocop” Orcollo at Lee Vann “Van Van” Corteza ang kuminang noong taong 2013.

Inaasahang dadaan sa butas ng karayom sina Chua at Aranas bago masikwat ang inaasam na titulo dahil mga tigasing tumbukero sa buong mundo ang mga kasali sa event na may $250,000 prize pot. (Elech Dawa)

