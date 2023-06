Jodi bet maging chef si Thirdy

Kung hindi man masundan ni Thirdy Lacson ang yapak ng kanyang ina sa showbiz, posibleng sa food industry sumakay ang only child ni Jodi Sta. Maria.

Ipinagmalaki ni Jodi sa kanyang socmed fans ang anak na kumukuha ngayon ng crash course sa culinary.

Sa kanyang tweet, ibinahagi ni Jodi ang anak na naka-white uniform with apron kasama ang apat pang mga kabataan na ayon sa aktres ay mga kaibigan ni Thirdy.

Sabi pa ni Jodi sa isang masayang message caption, “My future chef Thirdy and his friends. It’s their second day at the Center for Asian Culinary Studies. Way to go kiddos.”

Kaka-graduate lang sa high school nitong nakaraang buwan si Thirdy at ngayon ay tila gusto muna nitong subukan ang mag-aral ng culinary kung saan rin nag-aral ang kanyang mommy.

Matatandaang binulaga ni Jodi ang kanyang mga panatiko sa posting nito ng ilang larawan sa isang culinary school. Ibig sabihin, na-inspire rin si Thirdy sa kanya kaya ito nag-aral din ng parehong kurso.

Nabunyag rin na sabay na nag-aral ng culinary si Jodi at ang rumored boyfriend niyang si Raymart Santiago dahil sa isang litratong na-post ng isang chef sa social media, pero na-delete naman agad. (Rey Pumaloy)

