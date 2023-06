Jaja Santiago pumirma sa bagong Japanese team

“New home, new family and new journey!”

Ito ang mga kataga na ipinoste ni Alyja Daphne “Jaja” Santiago matapos inihayag ang kanyang bagong koponan.

Pumirma si Santiago sa Japanese women’s volleyball team na JT Marvelous, na inihayag din mismo ng club.

Sa isang tweet, ipinahayag ni Santiago ang kanyang pasasalamat sa kanyang “bagong tahanan”.

Ipinakilala din si Santiago bilang pinakabagong miyembro ng Japan V.League squad JT Marvelous, Miyerkoles.

“With the addition of a new force, JT Marvelous will improve its team strength and advance as a team to win the entire tournament title,” pahayag ng club sa Instagram.

Ang dating PVL Most Valuable Player ay dati nang may dalawang taong stint sa Ageo Medics, na tinulungan niya sa titulo ng V Cup habang nakakuha ng Best Blocker at Fair Play plums.

Inaasahan din na maglalaro si Jaja kung sakaling may panahon pa ito, ayon sa coaching staff ng Chery Tiggo.

Kasama si Santiago sa huling 16-woman roster ng Chery Tiggo para sa Premier Volleyball League (PVL) Invitational Conference. (Lito Oredo)

