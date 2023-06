FVR sinisi ng DOF chief: P9 trilyon utang sa mga pensyadong sundalo, pulis

Tahasang sinisi ni Finance Secretary Benjamin Diokno ang namayapang dating Pangulong Fidel V. Ramos kung bakit lumaki ang utang ng gobyerno sa mga pensyonado sa Armed Forces of the Philippines (AFP) at Philippine National Police (PNP).

Sa pagtaya ng Department of Finance, papalo sa P9 trilyon ang ‘unfunded liability’ ng gobyerno sa mga nagretirong sundalo at pulis.

Dati, nagko-contribute ang mga sundalo at pulis sa kanilang pensyon pero naputol ito sa panahon ng admi¬nistrasyong Ramos.

“Tumigil mag-contribute noong time pa ito ni Ramos. Hindi na nagko-contribute ang militar sa pension nila but every year ‘yung mga nagre-retire nagke-claim sila and every year we appropriate the money,” paglalahad ni Diokno.

“Nasa batas ni Ramos, nagpapogi si Ramos,” patutsada pa niya.

