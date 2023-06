Estudyante, 5 pa tiklo sa higit P2.M tobats

Anim katao, kabilang ang isang 19-anyos na estudyante, ang inaresto ng mga awtoridad matapos makumpiskahan ng mahigit sa P2 milyong halaga ng shabu sa magkakahiwalay na insidente sa Bacolod City, Negros Occidental noong Martes.

Sa ulat, pinakamalaking bulto ng ilegal na droga ang narekober sa 19-anyos na si Arnold Caso, estudyante sa isang maritime school sa Bacolod City.

Ayon kay Bacolod City Police Office deputy spokesperson PLt. Liberty Indiape, nasa 225 gramo ng ilegal na droga na nagkakahalaga ng P1.7 milyon ang narekober kay Caso nang mabitag ito ng mga tauhan ng PNP Drug Enforcement Unit at Police Station 2 ng BCPPO sa buy bust operation sa Purok Tahong sa Barangay 2 sa lungsod.

Samantala, abot naman sa P478,378 halaga ng pinaniniwalaang shabu ang nakumpiska sa lima pang hinihinalang tulak ng droga sa lalawigan.

Sa Barangay Binicuil sa Kabankalan City, dinakip ang high value individual (HVI) na si Jonathan Gasalao nang makuhaan ito ng 60 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng P408,000.

Anim na gramo naman ng shabu na may market value na P40,800 ang nasabat sa suspek na si Ramie Lozañes sa Santo Niño Ville Subd. sa Barangay Mambulac, Silay City.

Samantala, nalambat naman ang mga suspek na sina Mark Cubarobias, Jesam Nicavera at Jimmy Jaime sa Hinigaran at lungsod ng Cadiz at Bago sa Negros Occidental kung saan 4.2 gramo ng umano’y shabu na abot sa halagang P28,478 ang narekober sa kanila.

Kinasuhan sila ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. (Edwin Balasa)