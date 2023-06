EJ Obiena sinungkit tanso sa Ostrava Golden Spike

NANATILING perpekto sa podium finish ang kampanya ng 2020+1 Tokyo Olympian at World No. 3 na si Ernest John “EJ” Obiena matapos na magwagi ng tansong medalya sa pinakahuling torneo bago magbukas ang inaabangan na Olympic qualification sa Ostrava Golden Spike sa Czech Republic Martes, Hunyo 27 (Miyerkoles sa Maynila).

Nakamit ni Obiena ang kanyang ikalimang sunod na medalya sa outdoor season sa pagsungkit sa ikatlong pwesto na nagpapakita sa halos abot kamay nitong tsansa sa qualification period para sa 2024 Paris Olympics

Tumalon ang back-to-back Southeast Asian Games gold medalist na si Obiena ng 5.90m para matapos sa likod nina World No. 1 at indoor at outdoor record holder Armand Duplantis ng Sweden at Kurtis Marschall ng Australia sa huling torneo bago magsimula ang Olympic qualification para sa pole vault at iba pang athletics event simula Hulyo 1.

Ang kanyang 5.90 metro sa Ostrava ay dapat itala ni Obiena para masiguro ang isang silya sa Paris Games dahil kailangan lang niyang malampasan ang Olympic entry standard na 5.82m.

Kasalukuyang world No. 3, si Obiena ang naging unang Asyano na sumali sa six-meter club nang pamunuan niya ang Bergen Jump Challenge sa Norway sa unang bahagi ng Hunyo.

Muling pinatunayan ng world record holder at reigning Olympic champion na si Duplantis na siya ay nasa ibang antas nang siya ay nanguna sa Ostrava event na may nangunguna sa mundo na marka na 6.12m para sa kanyang ikaapat na sunod na ginto sa season.

Nagtala din si Marschall ng 5.90m tulad ni Obiena, ngunit natalo niya ang Pinoy para sa pilak sa pamamagitan ng countback matapos isang pagsubok lang ang ginawa ng Australian para i-clear ang taas.

Parehong nabigo sina Obiena at Marschall sa 6.0 meter.

Sa bingit ng pagiging kauna-unahang Pilipinong magkakwalipika para sa Paris, sinisikap ni Obiena na gawing pormal ang kanyang pagpasok sa Paris Games sa pagsabak nito sa gagawin na Bauhaus-galan na isang Diamond League leg sa Stockholm, Sweden sa Hulyo 2. (Lito Oredo)

See Related Story:

EJ Obiena nakatutok sa pagbabalik Olympics