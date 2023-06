Diokno nagyabang! Presyo ng bilihin karampot lang pagtaas sa 2024

Kumpiyansa si Finance Secretary Benjamin Diokno na babagsak ang inflation sa unang quarter ng 2024.

Base sa kanilang pagtaya, posibleng pumalo lang sa 2% hanggang 4% ang inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo.

“In the first quarter of next year, I think inflation will be below 2%,” wika ni Diokno.

Nauna nang sinabi ng Development Budget Coordinating Committee na babalik sa range na 2% hanggang 4% ang inflation sa 2024.

“Hindi naman ibig sabihin na bumaba ang inflation, hindi na tataas ang mga bilihin. Ang ibig sabihin lang ay ‘yung pagtaas ng presyo ay hindi kasing taas nung before,” paliwanag ng kalihim.

Mula sa 8.7% noong Enero, patuloy ang pagbaba ng inflation sa bansa kung saan noong Mayo ay naitala na lamang ito sa 6.1%.

Isa sa dahilan ng pagbaba ng inflation ay ang paghupa ng presyo ng produktong petrolyo matapos itong sumirit noong nakaraang taon dahil sa giyera ng Russia at Ukraine.

