Cebupac dikdikin, pagbayarin sa aberya

Itutulak ni Cagayan de Oro Rep. Rufus Rodriguez na magkaroon ng batas upang maparusahan ang mga airline na palpak ang serbisyo tulad ng nangyari sa Cebu Pacific Air.

Sabi ni Rodriguez, magkakaroon ng public hearing ang House committee on transportation upang talaka¬yin ang inihain nitong resolusyon para suspendihin ang prangkisa ng airline ng mga Gokongwei.

Isasagawa ang pagdinig upang makapagbalangkas din ng panukalang batas tulad ng pagpapataw ng civil liability sa mga airline na palpak sa kanilang serbisyo.

“There will be damages and penalties civilly that they will pay damages to the passengers,” giit ng kongresista sa isang television interview.

Nitong Miyerkoles ay naglabas ng statement ang Cebu Pacific na nangangakong ayusin ang problema sa mga flight disruption matapos ilantad ito sa isinagawang pagdinig ng Senate committee on tourism noong nakaraang linggo.

“We look forward to sharing these to our lawmakers in the spirit of cooperation and collaboration so that the industry can continue to contribute its share to the overall effort in accelerating tourism and economic growth in our country. We remain committed to provide access to safe, affordable and reliable flights to all our passengers” ayon sa kompanya.

Pero ayon kay Rodriguez, kailangan muna nilang makita na may pagbabago na sa serbisyo ng Cebu Pacific bago paniwalaan ang kanilang press statement.

“It cannot be done by public statement or press statement, they have to do that. In the meantime, there has to be a penalty for an erring public utility company” giit pa nito.

Inirekomenda rin ng kongresista na papasukin ang mga foreign airline upang serbisyuhan ang mga domestic na ruta na hindi kayang serbisyuhan ngayon ng Cebu Pacific.

See Related Stories:

Cebu Pacific refund pahirapan

Cebu Pacific tinadtad ng reklamo, tatalupan ni Poe