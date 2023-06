Blu Boys swak sa World Cup

Magbabalik ang Philippine Blu Boys sa prestihiyosong XVIII Men’s Softball World Cup Stage matapos makuha ang tagumpay laban sa Hong Kong para sa tansong medalyang pagtatapos sa 12th Men’s Softball Asia Cup 2023.

Matapos ang dalawang larong magkasunod na kabigun, nakabangon ang Blu Boys sa pamamagitan ng 8-0 paggupo sa Hong Kong upang isara ang preliminary round.

Muli nitong tinalo ang Hong Kong sa matira-matibay na labanan para sa silya sa World Cup.

Ang Blu Boys ang ikaapat na koponan ng Amateur Softball Association of the Philippines (ASAPhil) matapos na makapagkuwalipika din sa kani-kanilang World Cup ang Blu Girls, ang Blu Girls Under 15 at sa Slow Pitch.

Binubuo ang koponan nina John Israel Antonio, Jerome Bacarisas, Leo Barredo, Denmark Bathan, Melvin De Castro, Lyonas De Leon, Juliuz Dela Cruz, Mark Janzen Gaspi, Francis Generoso, John Norwen Lucas, Efril Ian Mercado, Micheal Pagkaliwagan, Reagan Parco , Gerone Riparir, Justine John Rosales, at Kenneth Torres kasama sina Jasper Cabrera at Isidro Abella bilang mga coach.

Awtomatikong maghaharap ang dalawang nangungunang koponan para sa gintong medalya habang ang ikatlo at ikaapat na pangkat ay maglalaro para sa tanso.

Tanging ang Top 3 ng torneo ang uusad sa Men Softball World Cup na itinakda sa huling bahagi ng taong ito. (Lito Oredo)

