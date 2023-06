Bet mag-guest kay Jessica? Vice Ganda aminadong nasaktan sa ginawa ng TV5

Sa Vice Ganda YouTube channel mas pinili ni Vice Ganda na magsalita tungkol sa pagkawala ng ‘It’s Showtime’ sa TV5, at paglipat nila sa GTV free TV channel ng GMA-7.

Sa 20 minutos na chika ni Vice, naikuwento niya na sa simula ay hindi siya naniniwala na mawawala sila sa TV5.

Kainitan daw ng concert niya sa Araneta Coliseum nang ginusto siyang kausapin ng management ng Kapamilya Network. At si Cory Vidanes nga raw ang nagsabi sa kanya na baka i-move sila sa 4:30pm ng TV5, at sinabi nga raw niya na ayaw niya.

Pero, dahil hindi naman siya ang may-ari ng ‘It’s Showtime’ kaya kung saan mapupunta ang programa ay sasamahan niya.

“Naniniwala ako sa ‘Showtime’ at naniniwala ako sa pagmamahal ng madlang pipol sa amin. I believe we were able to create and establish a strong bond with the madlang pipol. At hindi ito madaling mangarag lang ng ganun-ganun.

“Sabi ko lang, kung mawawalan tayo ng isang platform, eh, di mawawalan. Dati nga, isa lang talaga ang platform, sa YouTube lang talaga kami. Then, nagka-A2Z, then nagkaroon ng Kapamilya Channel, then nagka-TV5.

“So, sabi ko, what else can hurt us? We’ve reached rock bottom already. So ano pa ang mas sasakit doon?

“Hindi ako masyadong nasaktan. Pero, nalungkot ako!” sabi ni Vice.

Para kay Vice, salubsob o tapik na lang ang nangyari sa kanila. Naniniwala raw siya na ang ‘It’s Showtime’ ay beautiful gem, at sigurado siya na may magkaka-interes sa gem na `yon at aalagaan.

“Naniniwala ako na hindi ito masisira, malulugmok, at mawawasak ng ganun na lang!” sabi pa ni Vice.

At yes, hindi raw sinisisi ni Vice ang nangyari kina Tito Sotto, Vic Sotto, Joey de Leon, na silang nananahimik ang naapektuhan.

“Malaking-malaki ang epekto sa aming nananahimik. Pero hindi naming puwedeng sisihin ang TVJ, kasi gusto rin nilang magtrabaho. Lahat naman kami may ipinaglalabang bahay. Lahat kami may pinaglalabang programa.

“Wala tayong magagawa, tatanggapin natin `yon. But again, hindi natin puwedeng i-take against them, kasi nagtatrabaho lang naman sila.

“Wala akong galit sa TV5. Nalungkot ako sa desisyon ng TV5. Kasi hindi pabor sa amin. Pero hindi lahat ng pagkakataon ay magiging pabor sa iyo ang oras, ang pangayari at ang mga desisyon.

“May pagkakataon na may mapapaborang iba. Pero kailangan mong tanggapin at irespeto `yon.

“Nasaktan man ako, pero hindi puwedeng mawala sa akin ang pasasalamat sa TV5. Ang laki ng tinulong nila sa amin.

“Hindi kami puwedeng magalit sa kanila, kasi napasaya nila kami. Minsan sa buhay namin tinulungan nila kami. Minsan sa buhay namin nakaramdam kami ng pagdiriwang at kasiyahan dahil sa tulong nila.

“And that will forever be one great reason to be grateful to them.

“Maraming-maraming salamat sa TV5!” sabi pa ni Vice.

Anyway, pasabog nga raw ang gagawin nila sa July 1 sa paglipat nila sa GTV. Ayaw niyang sabihin na ‘war’ pero hindi raw maitatanging may kumpetisyon na magaganap.

“May competition kasi nagtatapat kayo, but that’s healthy. Kasi pag walang competition, mababagot ka rin.

“Ang magbe-benefit dito talaga ay ang audience. Buhay na buhay ang show business ngayon.

“Siyempre grand opening tayo. Hindi puwedeng hindi. Eksaherada ako.

“Ever since ayoko ng pucho-pucho!” sabi pa ni Vice.

Pero ang pasabog nga ni Vice, gusto niyang mag-guest sa isang show ng GMA-7. Hindi niya binanggit kung anong Kapuso show ang gusto niyang mabisita.

“Napag-usapan namin ni Tita Cory, kasi siyempre magpu-promote. Sabi ko, meron lang akong request, since maggi-guest tayo sa ibang GMA shows, puwede ko bang i-request na mag-guest ako sa programang ito. Gusto ko lang lumabas sa programang ito, kung uubra lang.

“Sabi lang ni Tita Cory, sige sasabihin natin sa mga boss.

“Let’s see. Gusto ko lang talagang mag-guest sa show na `yon. Sana matuloy. At feeling ko ang daming nag-aabang noon. Feeling ko ang daming excited. At ang dami ring umiikot ang puwet, curious sila kung puwede kaya siyang mag-guest doon? I-invite kaya siya roon?

“What if mag-meet sila? Gusto ko `yon. Ni-request ko `yon. Kung mapagbibigyan, ang ganda. Kaya abangan nating lahat!” sabi ni Vice.

So, dahil sa linya na, ‘What if mag-meet sila?’ puwede kaya na ang gusto niyang tukuyin ay ang ‘Kapuso Mo, Jessica Soho’ na show?

‘Di ba nga, nagkaroon ng malaking isyu kina Vice Ganda at Jessica noon dahil sa paggamit ni Vice kay Jessica sa isa sa mga concert niya?

Anyway, abangan! (Dondon Sermino)

