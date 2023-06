Bebot pinadampot ex na sextortionist

Kalaboso ang isang binata nang pagbantaan niya ang kanyang ex-girlfriend na ipapakalat ang mga hubad nitong larawan at mahahalay na video kapag hindi ito nakipagkita sa kanya sa Silang, Cavite noong Martes.

Nahaharap sa kasong Grave Coercion, paglabag sa Republic Act 11313 o Safe Spaces Act, RA 9995 o The Crime of Photo and Video Voyeurism at RA 9262 o Violence Against Women and Their Children ang suspek na si Raymart Guingab, 28 anyos at residente ng Barangay Maguyam, Silang, Cavite.

Dinakip ito ng mga awtoridad nang magkunwari ang biktima na payag na siyang makipagkita rito sa Shell Gas Station sa Barangay Maguyam sa Silang bandang alas 6:30 ng gabi noong Martes.

Ayon sa 27-anyos niyang ex-girlfriend, hindi niya alam na palihim siyang kinunan ng suspek nang nakahubad, pati ang kanilang pagtatalik noong panahon na maayos pa ang kanilang relasyon.

Nang maghiwalay sila, ginamit aniya itong pang-blackmail ng suspek kaya humingi na siya ng tulong sa pulisya.(Gene Adsuara)