Viral: Pusang nagkakamay nagpaaliw sa mga netizen

Kinaaliwan ng mga netizen ang paraan ng pagkain ng isang cute na pusa na viral ngayon sa social media. Si miming kasi, imbes na diretso sa bibig ang pagkain, ginagamit pa nito ang kamay na parang tao para sumubo.

Makikita sa Facebook page na ‘Mga pusa sa daan’ ang video kung saan eksena ang pusa na tila nakahiga at chill na chill pa sa pagkain gamit nga ang kamay nito.

“Pusang nagkakamay,” caption ng nasabing page.

Kaya naman pati mga netizen, tuwang-tuwa sa nakitang ginagawa ng pusa dahil bihira nga ito kung mangyari!

“That’s adorable,” sulat ni Richmar.

“Okay yan, Magana siya kumain. Thank you sa nagpalaki sa kanya, at di siya sinukuan,” madamdaming saad naman ni Nevana.

“Nakakita na rin ako ganyan…Stray cat, binigyan ko ng ginisang monggo ganyan din kumain,” sabi ni Gerlie.

Sinabi naman ng page sa comment section na may sakit pala ang nasabing pusa kaya ganoon ang itsura nito sa pagkain, dahil dito maraming netizen ang napabawi sa kanilang haha reaction.

Umabot na sa higit 20,000 reaction ang nasabing video ni mingming at libu-libo ring komento na puro cute comments sa ginagawa nito sa kaniyang pagkain. (MJ Osinsao)