Sandra Cam sumuko sa bagong kaso

Kusang loob na sumuko sa Masbate City Police Office (MCPO) si dating Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) Board Member Sandra Cam matapos makatanggap ng warrant of arrest noong Lunes

Ayon kay Police Lt. Col. Maria Luisa Calubaquib, tagapagsalita ng Police Regional Office (PRO) 5, bandang alas-6:40 nang gabi nang magtungo si Cam, 63, sa tanggapan ng MCPO para sumuko matapos matanggap ang warrant of arrest na ipinalabas ni Judge Rolando G. Sandigan ng Metropolitan Trial Court (MTC) ng Masbate City para sa kasong paglabag sa Presidential Decree 1829 in relation to Article 19 ng Revised Penal Code o Obstruction of Apprehension and Prosecution of Criminal Offenders.

Hindi malinaw kay Calubaquib ang bagong kaso pero ibang insidente aniya ito sa nauna ng kinaharap ni Cam na kasong kriminal sa pagpatay sa isang vice mayor sa lalawigan.

Inaasahang maglala­gak ito ng P12,000 piyansa para pansamantala siyang makalaya.

Matatandaang isa si Cam sa kinasuhan ng murder sa pagpatay kay Butuan, Masbate Vice Mayor Charlie Yuson III sa Sampaloc, Maynila noong Oktubre 2019 pero inabswelto ng korte dahil sa kakulangan ng ebidensya. (Edwin Balasa)