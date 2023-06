Richard ‘kinaiinggitan’

Patok sa mga viewer ngayon ang mga action teleserye gaya ng ‘The Iron Heart’ na talagang record-breaking ang live concurrent views at TV ratings sa timeslot nito.

Hindi lang ang mga viewer ang may bet sa action genre pati na rin ang mga artista ay gustong-gustong gumawa ng action serye.

Ayon nga sa creative head ng Star Creatives ng ABS-CBN ay maraming naiinggit kay Richard Gutierrez na nabigyan ng isang bonggang action teleserye at ito nga ang ‘The Iron Heart’.

“Actually ang daming mga artista na naiinggit dyan kay Richard hahahaha… So lahat sila bumubulong sa Star Creatives na, ‘Kami rin gawan ninyo rin ng action’,” kuwento ni Henry King Quitain.

“So nakakatuwa lang because nakagawa kami ng kakaibang action series sa telebisyon kaya ang daming mga artista na nagsasabing ‘Kami rin, gawan ninyo rin’,” dagdag pa niya.

Busog na busog ang viewers ng ‘The Iron Heart’ sa mga bongga at maaaksyong eksena nito na kinuhanan pa sa Rome at Tivoli sa bansang Italy.

Todo nga ang suporta ng ABS-CBN Entertainment sa teleseryeng pinagbibidahan ni Richard Gutierrez kaya na-push na mag-shoot sila sa Europe.

Originally nga ay sa Prague, Czech Republic sila magsu-shoot pero naging Rome at Tivoli ang naging location nila.

“Rome because may mga connection na kami before na tagaroon na easier for us to do the logistics of the show. Andun ang coordination na mas madali kaya Rome ang napili, at saka Tivoli,” paliwanag ni Henry King.

“Tivoli was around an hour and a half away from Rome. So, ‘yun ang mga na-arrange ng mga tao na tumulong sa amin,” dagdag pa niya.

Bonggels!

